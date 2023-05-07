МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден может воспользоваться поправкой в конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции конгресса, но это приведет к конституционному кризису в стране, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Президент-бездельник": Байдена уличили в еще одной ошибке

"Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис", — сообщила Йеллен телеканалу ABC News на вопрос, рассматривает ли американская администрация возможность применения 14-й поправки конституции страны для избежания дефолта.

Йеллен подчеркнула, что приоритетом правительства остается задача сделать так, чтобы конгресс "выполнил свою работу", повысив потолок госдолга.

"Что делать, если конгресс провалится в своей ответственности? Хороших вариантов попросту нет. И те, что вы указали — среди таких нехороших опций", — резюмировала она.

Четвертый раздел четырнадцатой поправки конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга страны не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту страны решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.