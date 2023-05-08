ПЕКИН, 8 мая — ПРАЙМ. Российско-китайские торговые отношения не направлены против третьей стороны, носят открытый и честный характер, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Во Франции предрекли плачевную судьбу ЕС из-за новых санкций против России

Газета Financial Times ранее писала о планах Евроейского союза впервые ввести антикитайские санкции за якобы оказание России помощи на фоне СВО. Отмечается, что ограничения могут ввести против семи компаний, в том числе 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology.

"Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению", — прокомментировал ситацию Ван Вэньбинь.

Дипломат добавил, что Евросоюз, введя санкции против КНР, нарушит двустороннее доверие и сотрудничетсво, а также обострит конфронтацию на мировой арене.

Представитель МИД страны призвал европейских лидеров "не идти по ошибочному пути", пообещав, что Пекин примет меры для защиты собственных интересов.