МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Европейский союз планирует вводить санкции против "помогающих России" стран и расширить список запрещенной продукции, из-за разногласий пакет пока не согласовали. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на чиновников и дипломатов. Глава МИД Турции назвал заявления оппозиции о санкциях рискованными

"Этот пакет (санкций — ред.) создаст новый режим с правовыми основаниями для введения санкций против других стран. Режим имеет два дополнения, один, подразумевающий внесение стран в список, второй для внесения в список товаров", — пишет СМИ, добавив, что списки пока не готовы.

По данным Politico, ряд дипломатов выступили против подобных ограничений. Так, Германия не намерена вводить санкции против Китая, другие чиновники опасаются экономической конфронтации с Турцией.

Один из источников подччеркнул, что из-за разногласий ЕС ожидает долгое обсуждение новых антироссийских мер.