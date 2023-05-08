ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая — ПРАЙМ. Экспорт из Финляндии в марте вырос на 8,3% в годовом выражении, до 7,7 миллиарда евро, импорт снизился на 10,7% и составил 7,6 миллиарда, а Россия в обеих категориях лидировала в снижении, следует из опубликованных в понедельник данных статистики таможни Финляндии. США увеличили экспорт в Россию в марте

Больше всего Финляндия импортировала в марте из Германии — 1,186 миллиарда евро (плюс 1,6%), Швеции, Китая и Норвегии. Экспортировала больше всего в Германию, Швецию и Нидерланды, следует из сообщения ведомства.

Что же касается России, то марте экспорт туда из Финляндии составил 53,6 миллиона евро (минус 70,8% по сравнению с годом ранее) и страна находится на 19-м месте в этой категории, а импорт составил 141,8 миллиона (минус 86,6%), где основную часть составляет руда, поставляемая "Норильским никелем" на своё подразделение в Финляндии, в этой категории Россия находится на 14-м месте.

Также в общей статистике в марте было зафиксировано падение стоимости экспорта лесоматериалов из Финляндии на 14%. А экспорт бумаги и картона вырос на 22%, а бумажной целлюлозы — на 60% по сравнению с мартом прошлого года.