АЛЖИР, 8 мая — ПРАЙМ. Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. В Казахстане отметили рост товарооборота с Арменией

По словам российского торгпреда, ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 3 миллиардов долларов.

"Идет работа по увеличению и диверсификации торгового оборота между нами. Перспективными отраслями для увеличения торгового оборота для нас являются: сельское хозяйство, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, машиностроение и многое другое", — сказал Налич.

Торговый представитель отметил, что миссия для укрепления торгового обмена между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы объяснить, как вести бизнес с их потенциальными партнерами в Алжире.

"Информируем их о деловых возможностях, ожидаемых рисках… в каждой такой онлайн-встрече участвует в целом 20-30 российских компаний", — сообщил российский торгпред.

Налич выразил убеждение, что широкое участие алжирских компаний на предстоящих летом в России саммите "Россия-Африка", промышленной выставке "Иннопром", а также международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" будет "способствовать развитию и увеличению торгового обмена между Алжиром и Россией".