2023-05-08T16:17:19+03:00
2023-05-08T16:17:19+03:00
2023-05-08T16:17:19+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230508/840552236.html
СМИ раскрыло, против каких стран Евросоюз введет санкции
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский союз введет санкции против "поддерживающих Россию" государств только в крайнем случае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата. По данным... ПРАЙМ, 08.05.2023
экономика, новости, ес, экспорт, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035954.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035954.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035953.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035953.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035941.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/59/839035941.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230508/840550539.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Европейский союз введет санкции против "поддерживающих Россию" государств только в крайнем случае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
По данным Politico, очередной пакет антироссийских ограничений будет включать в себя запрещенные для экспорта товары и страны-нарушители санкций.
"Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости", — подчеркнули в ЕС.
Согласно источнику, ЕС намерен сначала проводить дипломатическую работу, прибегать к ограничениям в крайнем случае.