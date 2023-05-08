МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Европейский союз введет санкции против "поддерживающих Россию" государств только в крайнем случае, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата. МИД КНР прокомментировал возможное введение санкций Евросоюза

По данным Politico, очередной пакет антироссийских ограничений будет включать в себя запрещенные для экспорта товары и страны-нарушители санкций.

"Пока это будут пустые сосуды, которые потом можно будет наполнять по мере необходимости", — подчеркнули в ЕС.

Согласно источнику, ЕС намерен сначала проводить дипломатическую работу, прибегать к ограничениям в крайнем случае.