МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 30 компаний в Китае, Гонконге, Армении, Узбекистане, ОАЭ и Иране за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России в конфликте на Украине, а также против российских юридических лиц, в том числе в сфере IT, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект предложений. Главный экономист ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции в еврозоне

Другие предложения по европейским санкциям также включают введение санкций против около 70 человек и 30 юрлиц, распространение ограничений на продукты интеллектуальной собственности и лицензии на их производство, запреты на экспорт дополнительных технологий и товаров двойного назначения, а также новые ограничения в отношении СМИ, таких как, например, RT Балканы.

Агентство указывает, что, согласно документам, в ЕС хотят внести в санкционные списки IT-компании, который получили лицензии от ФСБ, что, по их данным, позволяет компаниям предоставлять технологии и ПО разведсообществу.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия передала стран ЕС предложения по 11-му по счету пакету санкций против России. Согласно изданию Politico, новый пакет предусматривает два списка для внесения в них стран, якобы помогающих РФ обходить санкции, и товаров, экспорт которых будет запрещен.

СМИ сообщали, что послы стран ЕС намерены обсудить новый пакет в среду. Как передавало агентство Блумберг, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей