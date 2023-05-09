МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. ВВП России по итогам 2023 года увеличится на 0,9%, следует из консенсус-прогноза "Известий". Это более оптимистичный прогноз по сравнению с оценками МВФ, предсказавшего рост на 0,7%, но более пессимистичный, чем у Минэкономики, где рассчитывают на рост ВВП на 1,2%. Уровень внешнего долга к ВВП России упал до исторического минимума

В пользу роста российского ВВП в 2023 году высказались семь из восьми опрошенных изданием экспертов из крупнейших финансовых организаций страны. Нулевую динамику предсказали лишь в банке "Зенит".

Среди факторов роста эксперты, в частности, указывали увеличивающийся потребительский спрос, переориентацию экспортных поставок на Индию, Китай и другие "новые" страны, реализацию госпрограмм и мер поддержки, сохранение спроса на кредиты, прежде всего в корпоративном сегменте, повышение деловой активности и реальных доходов граждан, а также уменьшение склонности людей к сбережению на фоне общего улучшения макроэкономической ситуации в стране.

При этом экономисты отмечали, что дополнительное давление на восстановление российского ВВП могут оказать ухудшение ситуации в мировой экономике, а также дефицит высококвалифицированных кадров.