ТОКИО, 9 мая — ПРАЙМ. Санкционная политика Японии может так понизить градус отношений с Россией, что "термометр" лопнет, рассказал в беседе с РИА Новости исполняющий обязанности главы российской дипмиссии в Токио Геннадий Овечко. СМИ раскрыло, против каких стран Евросоюз введет санкции

Дипломат отметил, что администрация Фумио Кисиды в 2022 году под "руководством США" взяла курс на тотальный демонтаж позитивного двустороннего сотрудничества, который ударил по самой Японии.

"Продолжая раскручивать санкционную спираль, Токио рискует в русофобском запале опустить градус связей до таких критических отметок, при которых "термометр" может и вовсе лопнуть", — прокомментировал он ситуацию.

Овечко добавил, что российская сторона открыта для восстановления позитивного сотрудничества. По его словам, улучшение отношений двух стран полностью заявисит от Токио.

Япония заморозила активы 987 россиян, 129 организаций, запретила экспорт высокотехнологичного медицинского, энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования, предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи, инвестиции, предоставление финансовых услуг.

Власти страны также запретили импортировать российское золото, станки, некоторые види древесины и водку.