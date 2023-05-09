2023-05-09T14:18:56+03:00
2023-05-09T14:18:56+03:00
2023-05-09T14:18:56+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230509/840555993.html
Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета санкций
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Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза сфокусируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы уже... ПРАЙМ, 09.05.2023
экономика, новости, урсула фон дер ляйен, ек, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 9 мая — ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза сфокусируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций", — сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам фон дер Ляйен, ЕК одобрила предложение в отношение 11-го пакета санкций, направленного на "закрытие лазеек" в принятых ограничениях.