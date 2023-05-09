БРЮССЕЛЬ, 9 мая — ПРАЙМ. Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза сфокусируется на противодействии обходу действующих ограничений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Евросоюз хочет ввести санкции против стран, "помогающих России", пишет СМИ

"Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций", — сказала она на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам фон дер Ляйен, ЕК одобрила предложение в отношение 11-го пакета санкций, направленного на "закрытие лазеек" в принятых ограничениях.