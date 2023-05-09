ЕК предлагает санкции против "нескольких десятков" физлиц и юрлиц РФ, в том числе банков
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Еврокомиссии (ЕК) предлагают ввести санкции в отношении "нескольких десятков" российских физических и юридических лиц, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа ЕК.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 30 компаний в Китае, Гонконге, Армении, Узбекистане, ОАЭ и Иране за якобы поддержки военно-промышленного комплекса России в конфликте на Украине, а также против российских юридических лиц, в том числе в сфере IT.
Отмечается, что санкции хотят наложить на "еще несколько десятков российских физлиц и юрлиц, в том числе два небольших банка". Однако, согласно изданию, большая часть российских банков смогут продолжить пользоваться системой SWIFT.
По информации EUobserver, ЕС также предлагает подвергнуть санкциям, в частности, базирующиеся в ОАЭ фирмы I Jet Global и Success Aviation Services.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/state_regulation/20230509/840556176.html