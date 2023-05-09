МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Еврокомиссии (ЕК) предлагают ввести санкции в отношении "нескольких десятков" российских физических и юридических лиц, сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа ЕК. Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета санкций

Ранее агентство Блумберг сообщало, что Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 30 компаний в Китае, Гонконге, Армении, Узбекистане, ОАЭ и Иране за якобы поддержки военно-промышленного комплекса России в конфликте на Украине, а также против российских юридических лиц, в том числе в сфере IT.

Отмечается, что санкции хотят наложить на "еще несколько десятков российских физлиц и юрлиц, в том числе два небольших банка". Однако, согласно изданию, большая часть российских банков смогут продолжить пользоваться системой SWIFT.

По информации EUobserver, ЕС также предлагает подвергнуть санкциям, в частности, базирующиеся в ОАЭ фирмы I Jet Global и Success Aviation Services.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.