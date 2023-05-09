БРЮССЕЛЬ, 9 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета санкций

"Мы недавно заметили подозрительный рост потоков товаров между ЕС и рядом третьих стран. Поэтому мы предлагаем новый инструмент, чтобы бороться с обходом санкций. Если мы видим, что товары идут из ЕС в третьи страны и далее — в Россию, мы можем предложить странам союза вводить санкции в отношении такого экспорта товаров. Это будет крайней мерой", — сказала она на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. Глава ЕК рассказала про содержание нового одиннадцатого пакета антироссийских санкций.

Она добавила, что такой шаг может быть одобрен после тщательного анализа и консультаций со странами ЕС.

По её словам, ЕК также намерена "усилить существующие инструменты". "Мы добавляем больше товаров в наш транзитный запрет, к примеру, на продукты передовых технологий, или авиационные запчасти", — пояснила Фон дер Ляйен. По ее словам, это коснется товаров, которые идут в третьи страны через Россию.

Она также указала, что новые ограничения коснутся "теневых структур из России и третьих стран, которые участвуют в обходе санкций".