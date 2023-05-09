БРЮССЕЛЬ, 9 мая — ПРАЙМ. Страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии раскрыла содержание нового пакета санкций

"Мы недавно заметили подозрительный рост потоков товаров между ЕС и рядом третьих стран. Поэтому мы предлагаем новый инструмент, чтобы бороться с обходом санкций. Если мы видим, что товары идут из ЕС в третьи страны и далее — в Россию, мы можем предложить странам союза вводить санкции в отношении такого экспорта товаров. Это будет крайней мерой", — сказала она на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. Глава ЕК рассказала про содержание нового одиннадцатого пакета антироссийских санкций.

Она добавила, что такой шаг может быть одобрен после тщательного анализа и консультаций со странами ЕС.

По её словам, ЕК также намерена "усилить существующие инструменты". "Мы добавляем больше товаров в наш транзитный запрет, к примеру, на продукты передовых технологий, или авиационные запчасти", — пояснила Фон дер Ляйен. По ее словам, это коснется товаров, которые идут в третьи страны через Россию.

Она также указала, что новые ограничения коснутся "теневых структур из России и третьих стран, которые участвуют в обходе санкций".