КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. Молдавии и России нужно восстановить всеобъемлющее стратегическое партнерство, это не означает, что республика против Евросоюза, заявил бывший президент страны Игорь Додон. Власти Молдавии и МИД Великобритании обсудили экономическое сотрудничество

Полотик выразил мнение, что Москва и Кишинев должны восстановить партнерские отношения во всех сферах, это не будет означать, что страна против сотрудничества с ЕС. Он напомнил, что Молдавия подписала с Россияей, а также с Турцией и Венгрией, соглашения о стратегическом партнерстве.

По словам экс-президента, Молдавия и Евросоюз — соседи, им необходимо сохранять дружеские отношения.

"У нас довольно большой объем торговли с ЕС, мы не против Европейского Союза, мы должны с ними торговать и дружить. Мы против того, чтобы нам навязывали некоторые ценности, к примеру ЛГБТ-марши, но, в целом, мы с Европой дружим и будем дружить дальше", — объяснил Додон.

Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.