РИМ, 9 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти во время их встречи о намерении Италии выйти из китайского проекта "Один пояс — один путь" на фоне давления Вашингтона, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Бизнес в России не несет рисков для Raiffeisen Bank, заявили в Австрии

"Мелони заверила Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что ее правительство, несмотря на отсутствие в данный момент окончательно принятого решения, выступает за выход из масштабной инициативы Китая "Один пояс — один путь", — сообщили агентству источники, присутствовавшие на прошедшей встрече.

По словам лиц, пожелавших остаться инкогнито, Вашингтон оказал давление на Рим с целью занятия итальянским руководством твердой позиции о выходе из китайской инициативы. Согласно агентству, советники Мелони в данный момент еще обсуждают "детали и сроки" принятия решения. При этом итальянское руководство обеспокоено возможными ответными мерами со стороны Китая.

Как отметили источники, потенциальное решение Рима во многом связано с фактором сильного присутствия китайских инвесторов в Италии. В частности, было упомянуто большое влияние на экономическом рынке страны китайской госкомпании Sinochem Holdings, являющейся крупнейшим акционером итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA.

В статье при этом подчеркивается, что какие-либо заявления Рима по данному вопросу стоит ожидать лишь после начала саммита лидеров G7 в японской Хиросиме, который пройдет с 19 по 21 мая.

В феврале спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью изданию The Week заявил, что Запад пытается подорвать инициативу Китая "Один пояс — один путь", манипулируя террористами в Афганистане.

Подписание лидерами Китая и Италии меморандума о взаимопонимании, позволившему присоединиться Италии к данной инициативе, состоялось в марте 2019 года. Тогда Италия стала первой страной из "Большой семерки" и первой из стран-основателей ЕС, официально подтвердившей готовность участвовать в проектах китайской программы инвестиций.

Критика в адрес Рима в связи с подписанием меморандума прозвучала как из Брюсселя, так и из Вашингтона, где предостерегли Италию от последствий опрометчивого шага. В итоге тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте был вынужден заявить, что "это не международный договор, а необязывающее рамочное соглашение". Конте также подчеркивал, что участие Италии в новом Шелковом пути необходимо для наращивания национального экспорта в Китай, но "не несет никакой угрозы нашим национальным интересам и полностью согласуется со стратегией ЕС".

"Один пояс — один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.