МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского союза не бояться демонстрации силы России и стараться сохранить сплоченность в поддержке политиков Украины. С таким призывом он выступил в Европарламенте во вторник, 9 мая. Шольц призовет Евросоюз к большим реформам

"Сегодня Путин показывает свои ракеты, танки и солдат", — приводит слова немецкого политика испанский телеканал Ser.

Шольц добавил, что это не пугает страны Запада. "Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в выступлении на параде на Красной площади заявил, что против нашей страны вновь развязали настоящую войну. Страны запада, подчеркнул президент, пытаются добиться распада России и ее полного уничтожения. Он отметил также, что мир находится на переломном рубеже. Вся цивилизация претерпевает глобальные изменения.