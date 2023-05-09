БЕРЛИН, 9 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег Европейский Союз от введения санкций против китайских компаний в рамках новых антироссийских мер. ЕС может запретить экспорт ряда российских товаров в третьи страны

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе своего визита в Берлин провел переговоры со своей германской коллегой Анналеной Бербок. Как заявила журналистам глава МИД ФРГ, одиннадцатый пакет антироссийских санкций еще находится на стадии подготовки, поэтому, по ее словам, пока рано говорить о результатах консультаций по этой теме. При этом она подчеркнула, что важно избежать обхода санкций.

"Особенно критично, если российские оружейные компании, задействованные в войне, получат товары военного назначения. В этой связи мы, как Европейский союз, проверяем в процессе ведущихся переговоров, какие меры могут обеспечить то, чтобы санкционные товары… не оказались не в тех руках. Они не направлены против какой-то конкретной страны, вместо этого они направлены против санкционных товаров. Но мы ожидаем от всех стран, включая Китай, что они окажут соответствующее влияние на свои компании", — сказала Бербок на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров. Она также добавила, что важно, чтобы не было экспорта вооружений из Китая.

При этом, как заявил журналистам Цинь, КНР не поставляет вооружение в кризисные регионы. По словам министра, у Китая есть свои законы, которые регулируют экспорт товаров двойного назначения.

"Существует нормальный экономический обмен… между китайскими и российскими компаниями. И это сотрудничество не должно быть нарушено", — отметил министр КНР. Он добавил, что выступает против введения санкций ЕС, направленных по отношению к китайским компаниям в рамках планируемых новых антироссийских санкций, отметив, что Китай не оставит такой шаг без реакции.

"Мы будем жестко реагировать, чтобы защитить законные интересы нашей страны и наших компаний", — пояснил глава МИД КНР.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ.