ВАШИНГТОН, 9 мая — ПРАЙМ. Потенциально возможный дефолт Соединенных Штатов Америки стал бы прекрасным подарком таким экономическим противникам страны, как Россия и Китай. С таким заявлением выступила во вторник, 9 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. США ждет от ОПЕК увеличения нефтедобычи в следующем году

По ее мнению, Дефолт по госдолгу США будет выгоден Китаю и России. Также это создаст неопределенность для американской валюты, которую большая часть мира использует в качестве главной резервной.

"И Китай, и Россия попытаются использовать дефолт, чтобы продемонстрировать хаос внутри США, а также нашу неспособность функционировать как демократия. Это также создаст неопределенность в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведет к волатильности на рынках, зависимых от доллара", — сказала представитель белого дома во время брифинга, отвечая на вопрос о грозящих стране в случае дефолта проблемах в экономике.

Американский президент Джо Байден планировал во вторник, 9 мая, провести переговоры с лидерами конгресса по ситуации с повышением порога государственного долга США. Он рассчитывает, что представители законодательной власти утвердят необходимые документы для избежания наступления дефолта