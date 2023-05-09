БЕРЛИН, 9 мая — ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине, сообщает издание Welt со слов главы концерна Армина Паппергер.

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Концерн рассчитывает на то, что в ближайшие недели ему удастся достичь договоренностей.

"Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — цитирует Welt главу концерна.

Ранее в марте Паппергер сообщил о переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков и назвал примерную стоимость — 200 миллионов евро.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".