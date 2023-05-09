МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила во вторник, что нет никаких сомнений в том, что ЕЦБ необходимо сделать больше для снижения инфляции, в том числе базовой. США снова стреляют в Россию, но попадают в свою экономику

При этом она считает, что понижения процентных ставок в обозримом будущем крайне маловероятны.