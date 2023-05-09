2023-05-09T23:23:49+03:00
2023-05-09T23:23:49+03:00
2023-05-09T23:23:49+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230509/840557627.html
Представитель ЕЦБ прогнозирует дальнейший рост процентных ставок
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила во вторник, что нет никаких сомнений в том, что ЕЦБ необходимо сделать больше для снижения инфляции, в том... ПРАЙМ, 09.05.2023
экономика, новости, ецб, процентные ставки, ставка ецб
https://cdnn.1prime.ru/images/83241/04/832410453.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83241/04/832410453.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83241/04/832410450.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83241/04/832410450.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83241/04/832410446.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83241/04/832410446.jpg
https://1prime.ru/experts/20230508/840552734.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
© AFP/ Daniel Roland
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила во вторник, что нет никаких сомнений в том, что ЕЦБ необходимо сделать больше для снижения инфляции, в том числе базовой.
При этом она считает, что понижения процентных ставок в обозримом будущем крайне маловероятны.