МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам апреля выросли на 5% в годовом выражении, как и месяцем ранее, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Главный экономист ЕЦБ прогнозирует снижение инфляции в еврозоне

Официальный релиз, посвященный инфляции в США, министерство труда страны опубликует в среду, 10 мая, в 15.30 мск.

В 9.00 мск федеральное статистическое бюро Германии Destatis также опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики полагают, что, согласно окончательной оценке, годовая инфляция в Германии по итогам апреля замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее. Предварительная оценка прогнозировала замедление до 7,3%.

В 17.30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 мая. Согласно порталу DailyFX, аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 1,6 миллиона баррелей.

В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Как полагают эксперты, в апреле бюджет увидит профицит в 235 миллиардов долларов после дефицита в 378 миллиардов в марте.