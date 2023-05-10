Годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,2 процента
Destatis: годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,2 процента по итогам апреля
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с первоначальной оценкой.
За апрель потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,4%, что также совпадает с предварительной оценкой. В марте рост цен составлял 0,8%.
Кроме того, потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 7,6% в годовом выражении, как и предполагала предварительная оценка. При этом в апреле цены поднялись на 0,6%, что также совпало с предварительной оценкой.