МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам апреля, по окончательной оценке, замедлилась до 7,2% с 7,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ожидают сохранения уровня годовой инфляции в США

Показатель совпал с первоначальной оценкой.

За апрель потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,4%, что также совпадает с предварительной оценкой. В марте рост цен составлял 0,8%.

Кроме того, потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 7,6% в годовом выражении, как и предполагала предварительная оценка. При этом в апреле цены поднялись на 0,6%, что также совпало с предварительной оценкой.