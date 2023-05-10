МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Власти США не допустят реального наступления дефолта в стране, поскольку ни одна из ведущих партий в этом не заинтересована, рассказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Пушков объяснил, почему США не смогут "изменить новую реальность"

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

"Назовем вот эту историю "Сага о дефолте"… Вся фишка состоит в том, что повышение потолка госдолга — это предмет торгов для двух партий: республиканцев и демократов. Как правило, они тянут до последнего и делают громкие заявления, но в результате потолок повышается. Нужно понимать важный момент: ни республиканцы, ни демократы – не враги своей страны. Никто не будет допускать всю эту историю до реального конкретного дефолта. Поэтому к этому нужно просто привыкнуть и воспринимать как должное", — сказал Дроздов.

Он также отметил, что на российские рынки валюты, акций и облигаций история с дефолтом в США не имеет никакого влияния. "Раньше, возможно, и было (влияние — ред.), когда на российском долговом и фондовом рынках присутствовали иностранные фонды, в первую очередь, американские. Сейчас нерезиденты заблокированы, поэтому мы отдельно, они отдельно, поэтому здесь влияния никакого. На валютном рынке в том числе", — объяснил эксперт.