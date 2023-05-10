МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия вымещает экономические амбиции на компаниях других стран, под разговоры об антироссийских санкциях проще бороться с конкурентами, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Иране Николай Машков. Глава МИД КНР предостерег ЕС от санкций против китайских компаний

Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 30 компаний в Китае, Гонконге, Армении, Узбекистане, ОАЭ и Иране за якобы поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК) России в конфликте на Украине, передало ранее агентство Блумберг.

"Попробуйте просто так ввести санкции против компаний Китая, например. Это будет очень сложно делать. Проще всего привязать эти компании к России, и быстрее провести всю документацию технически…. Ссылаясь же сейчас на якобы поддержку компаний из этих стран, заподозренных в поддержке ВПК России, сделать это много проще. Используя антироссийские настроения, легче ввести санкции против конкурентов", — сказал Машков.

Дело в том, что, по мнению эксперта, через парламент Европы вообще очень сложно провести подобные санкционные решения против компаний зарубежных стран, "бумаги могут лежать хоть год".

"Таким образом Еврокомиссия пытается решить свои личные экономические амбиции", — подчеркнул эксперт.