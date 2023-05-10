МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Технический дефолт в США, в случае его наступления, заставит Запад сократить экспансию в сторону России, а также ускорит модернизацию экономики нашей страны, рассказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Белый дом: дефолт США станет подарком России и Китаю

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок без всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава американского минфина Джанет Йеллен в начале мая предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

"Если техдефолт США запустит мировой финансовый кризис, то это негативно скажется на стоимости товаров российского экспорта, а значит, и на бюджете страны. Пострадает и рубль, и финансовая стабильность. Но кризис ускорит модернизацию экономики России… Кроме того, технический дефолт США и возможные проблемы финансовых рынков могут благоприятно для России сказаться на ходе СВО, потому что, как показывает исторический опыт, любой мировой экономический кризис… заставляет Запад сокращать экспансию", — сказал Лосев.

Он также отметил, что обрушение фондовых рынков, к которому может привести технический дефолт, практически мгновенно наносит серьезный ущерб экономикам развитых стран и вызывает необходимость принимать экстренные меры фискального характера.

"С точки зрения оборонных ведомств это ведет к сокращению военных бюджетов и к пересмотру долгосрочных программ перевооружений и военных и невоенных стратегий сдерживания, в том числе к значительному сокращению помощи своим прокси-силам. Киевский режим, лишившись поддержки со стороны Запада, не сможет существовать", — заключил эксперт.