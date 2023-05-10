2023-05-10T14:41:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230510/840563697.html
В Швейцарии сочли возможным распоряжаться средствами Банка России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ШВЕЙЦАРИЯ СЧИТАЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕНЬГИ ЦБ РФ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ, ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ МИНЭКОНОМИКИ ПРАЙМ, 10.05.2023
экономика, новости
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