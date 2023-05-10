ТБИЛИСИ, 10 мая — ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение России об отмене визового режима с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Финансист раскрыл пользу технического дефолта США для России

Ранее в среду президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

"Я призываю… созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для россиян — ред.), так как это время выразить свою позицию", — заявила Зурабишвили на брифинге, отметив, что данный вопрос актуален "в том числе исходя из внутренних вызовов". Глава государства добавила, что в Грузии "необходим больший контроль в отношении тех русских, которые остаются в стране".

Ранее Зурабишвили говорила, что неоднократно призывала власти республики изучить вопрос притока россиян со всеми его социальными и политическими параметрами. Она выступала за введение регулирования права граждан РФ на работу, а также на регистрацию бизнеса, приобретение собственности или открытие русскоязычных школ в Грузии.

По ее словам, сегодняшнее решение России вызовет "большую реакцию" грузинского общества. "Это (решение Москвы) вызовет напряженность среди партий… Это вызовет большую реакцию со стороны общества, которое прекрасно понимает, что, когда Россия предпринимает такие шаги, она предпринимает их ради своих интересов", — добавила президент.