МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в апреле в годовом выражении составила 17,9% против 21,3% в марте, сообщили в среду в государственной службе статистики (Госстат). Годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,2 процента

"Инфляция на потребительском рынке в апреле 2023 года по сравнению с мартом составляла 0,2%, а с начала года – 3,2%", — говорится в сообщении на сайте Госстата.

В то же время инфляция в апреле по сравнению с апрелем 2022 года составила 17,9%.

Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявлял, что инфляция в стране остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в 2023 году она замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.