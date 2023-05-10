МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Грузия не введет антироссийские санкции, чтобы не обострить отношения двух стран, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. СМИ раскрыло влияние санкций Запада против российских алмазов на Индию

"Грузия четко заявила о двух вещах: мы добросовестно следуем европейской заявке, а также Грузия не станет территорией, где будет возможно обойти санкции, введенные против России. Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России", — сказал он.

По словам спикера, Тбилиси так демонстрирует поддержку политики западных стран в отношении Москвы, а также уклоняется от обострения российско-грузинских отношений.

Папуашвили добавил, что власти страны не оказывали на Россию влияния с целью снять запрет на полеты российских компаний в Грузию.