КАЛИНИНГРАД, 10 мая — ПРАЙМ. Одной из ответных мер на попытки Литвы договориться с ЕС об одностороннем запрете определенных товаров калининградского транзита может стать запрет Россией импорта алкоголя, ввозимого через территорию Литвы, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24". Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс согласовывает с Евросоюзом возможность ввести односторонний запрет на перевозку через границу Литвы, являющуюся также внешней границей сообщества, определенных групп товаров.

"У Литвы все ещё достаточно много сохраняющихся связей с нашей страной, и в части транзита товаров тоже. Практически весь алкоголь импортный, ввозимый в нашу страну, проходит через территорию Литвы, хранится там, маркируется нашими акцизными марками и потом литовской компанией, одной из крупных на рынке Европы, перевозится на рынки Европы", — отметил Алиханов.

По его словам, "можно было бы, предлагали подумать, чтобы и эту деятельность либо полностью свернуть, либо запретить в качестве ответных мер".

"Список у нас достаточно большой, мы его весь направляли нашим коллегам, в МИД, и я уверен, нам есть чем ответить", — добавил Алиханов.