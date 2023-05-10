МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Цены на нефть падают на процент после выхода статистики по США

Объем поступивших доходов в январе-апреле составил 7,782 триллиона рублей, что на 22% ниже объема поступлений доходов за аналогичный период 2022 года, однако, как отмечает министерство, "при этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика".

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за январь-апрель 2023 года составил 11,206 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. Однако месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с марта (+3,9% г/г в апреле 2023 года) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-апрель сократились на 52% — до 2,282 триллиона рублей, но месячная динамика постепенно стабилизируется, говорится в материалах на сайте Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 2 282 миллиарда рублей и снизились на 52% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как считает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года — особенно во втором полугодии.

Ненефтегазовые доходы составили в январе-апреле 5,5 триллиона рублей и увеличились на 5%. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием единовременных факторов (ускоренный порядок возмещения НДС, возврат переплат налога на прибыль) и вышла в устойчиво положительную область — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — отмечают в Минфине.