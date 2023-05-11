АНКАРА, 11 мая — ПРАЙМ. Решение по вопросу сроков продления "зерновой сделки" еще не принято, а заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу про 60 дней — лишь ожидания Анкары, заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. У участников продуктовой сделки есть время одуматься, заявил посол

Ранее министр заявил, что Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле и рассчитывает на ее продление минимум на два месяца.

"Нет, решение не принято. Это было заявление об ожиданиях", — сказал источник, отвечая на вопрос о том, принято ли решение по срокам продления сделки.

Собеседник агентства добавил, что надежды на консенсус по итогам переговоров в четверг остаются.

"Они (надежды) есть, но всё зависит от исхода переговоров. Есть понимание, что решается судьба сделки, которая имеет важное значение для всего мира", — отметил он.