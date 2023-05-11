МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает ограничения на внешние инвестиции в Китай, которые могут быть направлены на технологии, угрожающие национальной безопасности США, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. США заманивают Китай в ловушку на Украине, пишет Global Times

"Ограничения на исходящие инвестиции, которые могли бы стать предметом распоряжения (президента США — ред.), это то, что мы уже некоторое время обсуждаем внутри администрации", — заявила Йеллен на встрече глав минфинов стран G7 в японском городе Ниигата.

Глава американского минфина добавила, что меры будут узконаправленными и нацеленными на технологии, "имеющие последствия для национальной безопасности" США.

По словам министра финансов, Вашингтон привержен обсуждать ограничение инвестиций в КНР с партнерами по G7.

Йеллен также отметила, что многие страны "Большой семерки" разделяют обеспокоенность США по поводу использования Китаем якобы "экономического принуждения" против других стран.

В четверг главы министерств финансов и Центробанков стран "Большой семерки" начали трехдневную встречу в японском городе Ниигата, в ходе которой предполагается обсудить финансовую нестабильность в мире, антироссийские санкции и меры поддержки Украины.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло к Японии. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.