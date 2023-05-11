МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Подготовка Европы к более засушливому будущему с трудом поспевает за быстро меняющимся климатом, что грозит ей серьезными последствиями уже в ближайшем будущем, а не через несколько десятков лет, как ожидалось, пишет Bloomberg. Не только Венгрия: названы страны, которые могут покинуть Евросоюз

По данным всемирной метеорологической организации, за последние 30 лет континент нагревался почти в два раза быстрее, чем остальной мир. Рекордно низкий уровень воды в реках привел к миллиардным убыткам из-за проблем с грузоперевозками. Это также нанесло ущерб и выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях и АЭС, лишь усугубив нехватку энергии на фоне российско-украинского конфликта. Все это также отразилось на уровне жизни европейцев, а грозящий неурожай из-за засухи может привести к еще большему росту цен на продовольствие.

Уменьшение уровня воды в европейских морях и озерах увеличивает и экологические риски, нанося ущерб экосистемам. Кроме того, возрастает вероятность лесных пожаров, которые сожгли в прошлом году территорию, в три раза превышающую Люксембург.

Жара на юго-западе Европе началась на три месяца раньше, чем обычно: Испания уже пережила самый засушливый и теплый апрель за всю историю метеонаблюдений, а уровень снега в Альпах стал самым низким более, чем за десятилетие, и все это вместе с малым количеством осадков. Названа причина введения Евросоюзом санкций против третьих стран

Как рассказал старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андрея Торети, изменения погоды соответствуют прогнозам о снижении уровня осадков и более высоких температур в Европе, но ожидалось, что это произойдет только в 2043 году.

"Если ничего не делать, то, как мы ожидаем, это будет происходить каждый год", — сказал он.

Издание напомнило, что кризис из-за нехватки воды душит самый производительный сельскохозяйственный регион Италии, а президент Франции Эммануэль Макрон в марте и вовсе заявил, что прошлогодняя засуха не будет исключением и ситуация в этом году не улучшится. По словам испанского премьера Педро Санчеса, дебаты о засухе будут в центре внимания в стране на протяжении многих лет.