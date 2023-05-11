МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Экономика страны имеет достаточный запас прочности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, скажется ли дефицит бюджета России на выполнении соцобязательств. Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе — апреле

"Нет. Вы знаете, у нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели, об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях… Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей.