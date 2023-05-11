БРЮССЕЛЬ, 11 мая — ПРАЙМ. У ЕС есть юридическое заключение о том, что иммобилизованные на территории Евросоюза активы России можно использовать для восстановления Украины, идет обсуждение возможного использования доходов от этих активов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. Банк Англии повысил учетную ставку до 4,5 процента

"В настоящее время страны ЕС также ведут обсуждение в отношении государственных российских иммобилизованнных активов, в частности, активов Центробанка России. При обсуждении дискуссия идет об идее работать с такими активами, использовать доходы от них, поскольку мы должны соблюдать законы и не можем просто конфисковать такие активы. Но согласно юридическому заключению, мы можем работать с этими активами, которые были иммобилизованы", — сказал он.

Ранее источник в Евросоюзе сообщил РИА Новости, что очередная встреча специальной рабочей группы Евросоюза по замороженным российским активам прошла в конце апреля, на ней обсуждались юридические, политические и финансовые вопросы их возможного использования для финансирования работ по восстановлению Украины.

Издание Welt сообщало, что Еврокомиссия хочет предложить вложить эти средства в европейские гособлигации под 2,6% годовых. При этом в Брюсселе признают, что активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

ЕС оценивает замороженные средства Центробанка РФ в 300 миллиардов долларов США. Кроме того, только в ЕС было заморожено более 24 миллиардов частных средств из России. При этом в Брюсселе признавали, что еще только предстоит установить точную сумму и местонахождение российских средств.

В феврале ЕС утвердил создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины по инициативе председательствующей в первом полугодии 2023 года в Совете Евросоюза Швеции. Группу возглавил генеральный директор Национального управления по торговле Швеции Андерс Анлид. Сообщалось, что специальная рабочая группа изучит местонахождение активов и их стоимость, проведет разносторонний анализ возможностей и целесообразности их использования, включая юридический, финансовый, экономический и политический.

Анлид 12 апреля в своем заявлении указывал, что Евросоюз хочет помочь восстановлению Украины, в том числе за счет замороженных российских средств, но это должно быть сделано исключительно в правовых рамках, а потому потребуется "инновационный" подход. По его словам, от рабочей группы ждут скорейшего прогресса, но это "очень сложная и амбициозная задача". Анлид также подчеркнул, что по отношению к различным активам будут применяться различные режимы. В частности, он указал на разницу в отношении к частным и государственным активам.

Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.