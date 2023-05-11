МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 мая, увеличилось на 22 тысячи с показателя предыдущей недели, до 264 тысяч, сообщило министерство труда страны. В США назвали новую цель санкций против России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали увеличения показателя лишь до 245 тысяч со значения предыдущей недели в 242 тысячи. Отмечается, что показатель достиг максимума с недели по 30 октября 2021 года.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 6 тысяч, до 245,25 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 239,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 апреля, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,813 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 1,801 миллиона с изначального значения в 1,805 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.