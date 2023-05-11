МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Страны Запада терпят неудачи в развязанной ими экономической войне против России, при этом Европа заплатила высокую цену за вводимые санкции, пишет журнал Spectator. ЕС призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора

По мнению издания, практически сразу стало ясно, что, когда Запад начали вводить меры против российской экономики, остальная часть всего мира это не поддержала. И "чувствовавшему свое влияние" Западу, вскоре стало понятно, что другие государства не спешат вводить санкции против России или россиян.

"Однако оказался смутным план вести экономическую войну против Москвы, запуская финансовый шок и страх на невиданном ранее уровне… немногие люди на Западе понимают, насколько плохо идет этот аспект войны", — сказано в материале.

Spectator отметил и неудачную концепцию Запада по введению персональных санкций против обеспеченных россиян, так как, по их мнению, они "могут легче всего получить доступ к западным товарам" путем переориентированной торговли или во время поездок за границу.

Журналисты британского издания отметили, что российская экономика не была уничтожена, "она всего лишь была перенастроена, переориентирована в восточном и южном направлениях вместо западного".