МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Страны Запада терпят неудачи в развязанной ими экономической войне против России, при этом Европа заплатила высокую цену за вводимые санкции, пишет журнал Spectator.
По мнению издания, практически сразу стало ясно, что, когда Запад начали вводить меры против российской экономики, остальная часть всего мира это не поддержала. И "чувствовавшему свое влияние" Западу, вскоре стало понятно, что другие государства не спешат вводить санкции против России или россиян.
"Однако оказался смутным план вести экономическую войну против Москвы, запуская финансовый шок и страх на невиданном ранее уровне… немногие люди на Западе понимают, насколько плохо идет этот аспект войны", — сказано в материале.
Spectator отметил и неудачную концепцию Запада по введению персональных санкций против обеспеченных россиян, так как, по их мнению, они "могут легче всего получить доступ к западным товарам" путем переориентированной торговли или во время поездок за границу.
Журналисты британского издания отметили, что российская экономика не была уничтожена, "она всего лишь была перенастроена, переориентирована в восточном и южном направлениях вместо западного".