МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ФРГ активнее всех выступила против принятия санкций в отношении Китая в рамках нового пакета антироссийских ограничений ЕС, ряд стран призывал достичь баланса между последствиями санкций и негативного влияния на торговлю и дипломатические отношения, передает агентство Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов. Запад терпит неудачу в экономической войне против России, пишут СМИ

По данным агентства, в ходе прошедшей накануне встрече послов стран ЕС, на которой планировалось обсуждение предлагаемого Еврокомиссией нового пакета санкций, ряд государств выступили против. Возглавила призывы против введения санкций в отношении Китая ФРГ, в особенности Берлин выступил против ограничения экспорта в страны, которые якобы помогают РФ обходить ограничения.

Кроме того, Италия поддержала предложение Германии вводить санкции против определенных иностранных компаний, а не самих стран, добавили источники агентства.

Ранее сообщалось, что ЕК предложила новый пакет санкций против России, послы стран ЕС должны были обсудить его в среду. Как передавало агентство Блумберг, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва.

Газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ.