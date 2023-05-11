В ЦБ ожидают что российская экономика вернется к росту во втором квартале сразу на 4,2 процента
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ, по оценке Банка России, в первом квартале составил 2,3% в годовом выражении, а во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%, следует из доклада ЦБ.
По оценке Минэкономразвития, за первый квартал экономика РФ снизилась на 2,2%. Росстат представит предварительную оценку динамики ВВП РФ в первом квартале 17 мая.
АДАПТАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Основная часть адаптационных процессов экономики РФ завершится в 2025 году, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"В 2025 году основная часть адаптационных процессов завершится, инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень. Пополнение запасов возобновится – однако их уровень останется ниже многолетнего среднего. Вместе с ростом инвестиций увеличится и отрицательный вклад импорта, почти незаметный в 2024 году", — сказано в документе.
Регулятор отмечает, что в 2024–2025 годах восстановительный импульс в экономической динамике будет постепенно замедляться. Экспорт восстановится и будет способствовать росту выпуска. Вклад спроса домохозяйств снизится, хотя и останется высоким до конца прогнозного горизонта.
Кроме того, регулятор полагает, что в 2024 году инвестиции будут вносить отрицательный вклад в прирост ВВП.
https://1prime.ru/state_regulation/20230511/840574815.html