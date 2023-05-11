МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Спад ВВП РФ, по оценке Банка России, в первом квартале составил 2,3% в годовом выражении, а во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2%, следует из доклада ЦБ. ОПЕК продолжает ждать роста мирового спроса на нефть в 2023 году

По оценке Минэкономразвития, за первый квартал экономика РФ снизилась на 2,2%. Росстат представит предварительную оценку динамики ВВП РФ в первом квартале 17 мая.

АДАПТАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Основная часть адаптационных процессов экономики РФ завершится в 2025 году, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В 2025 году основная часть адаптационных процессов завершится, инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень. Пополнение запасов возобновится – однако их уровень останется ниже многолетнего среднего. Вместе с ростом инвестиций увеличится и отрицательный вклад импорта, почти незаметный в 2024 году", — сказано в документе.

Регулятор отмечает, что в 2024–2025 годах восстановительный импульс в экономической динамике будет постепенно замедляться. Экспорт восстановится и будет способствовать росту выпуска. Вклад спроса домохозяйств снизится, хотя и останется высоким до конца прогнозного горизонта.

Кроме того, регулятор полагает, что в 2024 году инвестиции будут вносить отрицательный вклад в прирост ВВП.