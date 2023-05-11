МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ по итогам второго квартала на уровне 3,6%, следует из доклада регулятора. ОПЕК отметила снижение нефтяных запасов в ОЭСР в марте

Текущая динамика годовой инфляции во многом продиктована эффектом высокой базы, возникшей из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года, указывает ЦБ.

"Поэтому во II квартале 2023 года годовая инфляция достигнет минимума и окажется меньше цели в 4%. По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления", — сказано в материалах.

Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%.

В марте инфляция в России, по данным Росстата, составила 3,51%. Информация об уровне роста цен в апреле будет опубликована в пятницу, 12 мая.

ПРОГНОЗ ПРОФИЦИТА ЛИКВИДНОСТИ

ЦБ РФ снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года на 0,3 триллиона рублей, оценивает его в диапазоне от 2,5 до 3,1 триллиона рублей, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года снижен на 0,3 триллиона рублей и оценивается в диапазоне от 2,5 до 3,1 триллиона рублей", — сообщил регулятор.

Отмечается, что изменение прогноза связано с повышением на 0,7 триллиона рублей, до 1,3-1,5 триллиона рублей, оценки роста объема наличных денег в обращении в 2023 году с учетом фактической динамики первых четырех месяцев.