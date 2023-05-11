ООН, 11 мая — ПРАЙМ. ООН в ходе встречи высокого уровня по "продуктовой сделке" в Стамбуле отметила важность обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, сказано в сообщении пресс-службы организации. Польша потребует от ЕС наложить санкции на ввоз российского продовольствия

"Выступая на встрече, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс поздравил стороны с оказанием содействия безопасному экспорту уже более 30 миллионов тонн зерна и продуктов питания с Украины с начала действия черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Также сказано, что Гриффитс "подтвердил важность инициативы для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, а также признал важный вклад экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации в этом отношении".

В пресс-службе отметили, что на встрече обсуждалось предложение ООН по возобновлению работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Участники договорились продолжать обсуждать ряд вопросов, в том числе тему возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

"Стороны представили свои взгляды и договорились о дальнейшем обсуждении этих элементов", — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, замгенсека ООН Мартин Гриффитс подчеркнул, что организация будет продолжать тесно сотрудничать со всеми сторонами для обеспечения продолжения действия и полного осуществления черноморской зерновой инициативы.