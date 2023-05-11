МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 мая 2023 года, по предварительным данным, исполнены на 984,6 миллиарда рублей, или на 33,1% от годового плана, сообщает Минфин РФ в своем телеграм-канале. В МВФ оценили последствия возможного дефолта США

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 мая 2023 года – составило 984,6 миллиарда рублей или 33,1% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

На 1 мая лидером по расходованию средств оказался национальный проект "Культура" — он исполнен на 58,7%. Исполнение расходов по национальному проекту "Наука и университеты" составило 55%, по проекту "Демография" — 44,6%, "Производительность труда" — 39,5%, "Экология" — 35,3%, "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" – 30,8%.

За ними следуют нацпроекты "Цифровая экономика Российской Федерации" — 28,4%, "Здравоохранение" — 25,9%, "Образование" — 25,2%, "Туризм и индустрия гостеприимства" — 23,3%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 22,7%.

Расходы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составили 22,4% от годовых назначений, по "Международная кооперация и экспорт" — 19,8%, а по нацпроекту "Жилье и городская среда" — 19,2%.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".