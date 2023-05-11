Минфин: вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке
Замглавы Минфина Моисеев: вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Вопрос о большой приватизации в России пока не стоит в повестке, доходы от нее не заложены в бюджет, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее в четверг на XI Петербургском международном юридическом форуме он сказал, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.
"Доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период. Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке", — уточнил позднее Моисеев.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.