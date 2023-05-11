Переводы россиян в марте в иностранные банки вновь выросли
ЦБ: переводы россиян в марте в иностранные банки вновь выросли
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Объем средств, которые россияне перевели на счета в банках-нерезидентах в марте 2023 года, достиг 142,5 миллиарда рублей, увеличившись со 134,4 миллиарда рублей в феврале, следует из данных Банка России.
Таким образом, показатель по итогам марта вернулся к уровням марта прошлого года (141,3 миллиарда рублей).
В январе 2023 года россияне перевели в иностранные банки 174 миллиарда рублей.
Максимальное значение показателя за все время публикации данных было достигнуто в сентябре прошлого года, когда на счета в банках-нерезидентах перевели 343,8 миллиарда рублей.