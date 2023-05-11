МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

"Меры в виде закрытия счетов, перевода активов на специальные сегрегированные счета касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов России. Поэтому нужно учитывать, что хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан", — сказано в документе.

Регулятор отмечает, что начиная с 2022 года физические лица значительно увеличили объемы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. При этом в последнее время наблюдается тенденция к введению ограничений для россиян в использовании банковских и иных финансовых услуг организациями, зарегистрированными в других юрисдикциях.

"Так, происходит блокировка и/или закрытие банковских счетов (иногда без предварительного уведомления), вводятся ограничения на совершение денежных переводов, в целом банки применяют более строгие меры комплаенсконтроля в отношении клиентов из России. Помимо ограничений на операции с денежными средствами, действия иностранных организаций иногда направлены на ограничения операций с ценными бумагами россиян", — сообщает ЦБ.

В первую очередь такую тенденцию, по данным регулятора, демонстрируют банки из перечня недружественных стран (Швейцарии, Франции, Кипра), но и в ряде стран, не относящихся к недружественным, отдельные финансовые организации ужесточают проверки, опасаясь угрозы вторичных санкций за обслуживание российских клиентов.