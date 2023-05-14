МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Грузопоток России и Китая через автомобильные пункты пропуска на Дальнем Востоке с начала 2023 года увеличился почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 75 тысяч транспортных средств, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Последняя надежда Америки: что они никогда не отдадут Китаю

"Более 75 тысяч транспортных средств оформили дальневосточные таможенники в автомобильных пунктах пропуска на российско-китайской границе с начала 2023 года. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в полтора раза", — сообщили в ведомстве.

Так, по данным службы, через МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Краскино оформлено на 87% больше транспортных средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 50% увеличился пропуск транспортных средств в МАПП Пограничный, на 58% — в ДАПП (двусторонний автомобильный пункт пропуска) Турий Рог, на 24% — в ДАПП Полтавка, на 32% — в МАПП Забайкальск.

"Таможенные и иные контролирующие органы региона работают за пределами паспортной пропускной способности пунктов пропуска", — отметили в ведомстве.

В связи с этим ФТС приняла решение продлить время работы пунктов пропуска. Время работы в МАПП Краскино продлено до 21.00 по местному времени, в МАПП Пограничном — до 23.00, а в МАПП Забайкальск по инициативе ФТС России и при поддержке властей Китая и российских контролирующих органов в экспериментальном режиме с 15 мая установлен круглосуточный режим работы. СМИ: Россия показала пример Китаю, что нужно сделать с США

"При необходимости таможни готовы к продлению режима работы "до последнего транспортного средства", — подчеркнули в службе.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного товаропотока штатная численность дальневосточных таможен фактического контроля в 2022 году увеличена почти на 500 единиц. В 2023 году во Владивостокский центр электронного декларирования добавлено 43 штатных единицы.

"Почти 90% товарных партий выпускаются таможенными органами в течение 4 часов с момента регистрации декларации, а благодаря системе управления рисками таможенный досмотр проводится в отношении менее 2% товарных партий", — подчеркнули в пресс-службе. Товары первой необходимости и скоропортящиеся товары оформляются в первоочередном порядке.