ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Диалог о повышении потолка государственного долга США и предотвращении суверенного дефолта идет конструктивно, заявил замминистра финансов Уолли Адейемо. Байден оценил ход переговоров с Конгрессом по госдолгу США

Демократическая администрация требует от республиканцев, контролирующих нижнюю палату конгресса, безо всяких условий расширить лимиты заимствований, однако те взамен добиваются радикального сокращения бюджетных расходов.

"Обсуждение идет конструктивно между всеми сторонами. Я знаю, что президент (Джо Байден) ждет возможности встретиться с лидерами (конгресса), чтобы обговорить возможности для дальнейшего прогресса", — сказал Адейемо в интервью телеканалу CNN.

Он предупредил о катастрофических экономических и социальных последствиях первого в истории дефолта США, который, по оценкам министерства финансов, может случиться уже в июне, если не будет поднят долговой потолок. Бюджетное управление конгресса при этом рассчитало, что, если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.

На вопрос, может ли Байден воспользоваться 14-й поправкой к конституции и в одностороннем порядке увеличить лимиты заимствований, Адейемо ответил, что решать проблему необходимо через договоренности с конгрессом. "Он (Байден) не считает, что 14-я поправка сейчас решит наши проблемы", — сказал Адейемо.