ХЕЛЬСИНКИ, 15 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Финляндии по итогам апреля оставалась на рекордном за последние 40 лет уровне — 7,9%, следует из сообщения статистического ведомства страны. HS: финны жалуются, что их не пускают в Россию за дешевым бензином

"Изменение потребительских цен в годовом исчислении в апреле составило 7,9%. В марте инфляция также составила 7,9%", — говорится в сообщении.

Последний раз подобная инфляция в Финляндии на этот период регистрировалась в октябре 1983 года.

При этом, согласно предварительным данным гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), уровень инфляции в еврозоне составил 7%. Месяцем ранее он составлял 6,9%. Соответствующий показатель для Финляндии по итогам апреля составил 6,3%. Индекс не включает в себя процентные ставки по кредитам.

Повышение процентных ставок по ипотечным кредитам удержало рост потребительских цен в апреле на уровне марта, хотя годовой эффект роста цен на продукты питания и электроэнергию, среди прочего, уменьшился, отметил на странице в соцсети Twitter экономист Handelsbanken Янне Ронканен.

"В мае и июне вероятно более значительное снижение уровня инфляции", — добавил Ронканен.