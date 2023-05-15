МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Юникредит банка"

"Рейтинг обеспечивается диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне", — говорится в сообщении.

Однако агентство указывает на такие сдерживающие для дальнейшего роста факторы, как слабые макроэкономические и налогово-бюджетные показатели, в частности, очень высокий государственный долг и сравнительно мягкая фискальная политика.

Агентство ожидает, что ВВП страны вырастет по итогам года вырастет на 1,2%. В 2024 году ожидается рост на 0,8%, что ниже мартовского прогноза в 1,3%.

Кроме того, агентство ожидает, что соотношение долга к ВВП снизится в 2024 году до 142,3% с 144,4% в 2022 году.