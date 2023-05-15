МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин однажды пообещал, что сделает страну сильной, и он, действительно, вернул ее в десятку крупнейших экономик мира, пишет китайский портал Baijiahao. Запад попробовал повторить маневр России, но он опоздал

Таким образом, российский лидер претворил в жизнь самый страшный кошмар Соединенных Штатов: Россия вновь стала сильной.

В статье напомнили о недавно опубликованных данных Всемирного банка, в которых говорится: в прошлом году объем товаров и услуг России достиг 2,3 триллиона долларов. Таким образом, она стала восьмой по величине экономикой мира.

"Таким образом, страна вернулась в десятку крупнейших экономик планеты после того, как она выпала из этого списка в 2015 году", — пишет издание.

США, как отмечается, "получили мощную пощечину": санкции против Москвы должны были разрушить Россию, но в реальности ее экономика выросла, что удивило Вашингтон и его союзников.

В 2021 году Россия находилась на 11 строчке списка, а в 2022 она смогла обойти Италию, Канаду и Южную Корею. В 2022 году многие валюты обесценились к доллару, а рубль "подорожал", что увеличило российский ВВП в пересчете на американскую валюту. Издание отметило, что расчеты в ней уже давно стали инструментом США для собственного возвышения, однако теперь он не действует на Россию. Еще одна причина: страна богата на ресурсы, особенно, на энергоносители. Рост из стоимости принес Москве большие доходы.

"Хотя Европа и США ввели санкции против Москвы и заявили, что перестанут импортировать российские нефть и газ, они продемонстрировали такую жесткость лишь на словах", — говорится в публикации.

Издание отметило, что Россия показала: отказ от доллара не так сложен, а введенные Западом санкции не так страшны, как казалось изначально.